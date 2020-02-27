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Rektör Kızılay’dan öğrencilere kandil yemeği

MALATYA HABERLERİ  | 27.02.2020 18:27 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Kızılay’dan öğrencilere kandil yemeği

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, öğrencilere kandil yemeği ikram etti.
Battalgazi ilçesi Hasırcılar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilere jest yapan Rektör Kızılay, il dışında olduğundan yemeğe katılamadı.
Okul müdürü ile bir organizasyon düşünen ve müdür de desteğini alarak İngilizce Öğretmeni Enes Çiğdem, rektör Ahmet Kızılay ile iletişime geçip, 24 Ocak ta meydana gelen depremde olumsuz etkilenen öğrencilere Regaip Kandili nedeniyle öğle yemeği için talepte bulundu. Talebe kısa sürede cevap veren Rektör Ahmet Kızılay, öğrencilere yemek ikram ederek öğrenciler mutlu oldu.
Programa İnönü üniversitesi rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ankara’da programı olduğu için katılmadı. Etkinliğe, İnönü üniversitesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hakan Emeksiz katıldı
Öğretmen Enes Çiğdem, İnönü üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Hakan Erkuş ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik’e teşekkür etti.

Rektör Kızılay’dan öğrencilere kandil yemeği

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