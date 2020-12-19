Rektör Kızılay’dan pandemiyle mücadeleye övgü

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye’nin yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede örnek olduğunu belirterek, “Ülkemiz pandemiyle mücadele konusunda dünyaya örnek uygulamalara sahiptir”dedi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vuslat TV’deki Bülent Yalvaç ile Malatya Görünüm canlı programına konuk olarak soruları cevaplandırdı. Türkiye’deki pandemi sürecinin ve Covid-19 aşı ve tedavi çalışmalarının ele alındığı programda, ayrıca İnönü Üniversitesi’nin sağlık alanındaki uygulamaları, pandemi sürecindeki akademik faaliyetler ve önümüzdeki süreçte uygulanması planlanan projeler değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya’daki pandemi durumunun Eylül ayına göre şu anda daha iyi durumda olduğunu belirterek, salgının tamamen bitmesi için Malatya halkının tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye ve dünyadaki aşı çalışmalarının mevcut durumunu değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Covid-19 aşısı Sinovac’ın Faz 3 çalışmalarının İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde de sürdüğünü dile getirdi.

“Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü aşıyı hiç tereddüt etmeden yaptıracağım” Pandemiyle ilgili toplumdaki kaygı seviyesinin korona virüs konusunda yürütülen ve komplo teorileri niteliği taşıyan tartışmalardan kaynaklandığına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu durumun toplumu aşı konusunda da kaygı ve kararsızlığa sürüklediğini belirtti. Aşının salgınla mücadelede çok önemli bir aşama olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Ben Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü aşıyı Malatya’ya geldiğinde hiç tereddüt etmeden yaptıracağım. Hangi aşı uygun görülürse onu yaptıracağım” şeklinde konuştu. Virüs hastalıkları ve aşı konusunda modern tıbbın geldiği aşamanın çok ileri bir düzey olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımızın aşı konusundaki açıklamalarının toplumumuzdaki aşıyla ilgili kaygıları ve kararsızlığı azalttığını düşünüyorum” dedi. Kızılay pandemiyle mücadelede bugün gelinen noktanın umut verici olduğunu vurguladı ve bizim toplumumuzda Avrupa’ya göre aşılama çalışmalarına katılım oranının daha fazla olacağını bildirdi.

“Ülkemiz pandemiyle mücadele konusunda dünyaya örnek uygulamalara sahiptir” Türkiye’nin hem sağlık altyapısı hem de bilim kurulunun yürüttüğü çalışmalarla pandemi sürecini çok güzel yönettiğini belirten Kızılay, Türkiye’nin bu yönüyle başka ülkelere örnek olduğuna vurgu yaptı. Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili de konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye’nin ilaç sorunu bulunmadığını, Türkiye’nin bu konuda tüm kaynaklarını sefer ederek dünyaya örnek olduğunu belirtti. Koron avirüs hastalığının ağır ya da hafif seyretmesinin çeşitli değişkenlere bağlı olabileceğini ve bu konuda bilimsel çalışmaların sürdüğünü bildiren Kızılay, bu sebeple tedbirlere uymanın salgınla mücadelede çok önemli olduğuna dikkat çekti. Başta Malatya’da olmak üzere Türkiye’deki tüm sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede fedakarca savaştığını ve bu sebeple tüm sağlık çalışanlarının bu süreçte kahraman olduğuna dikkat çeken Kızılay, ayrıca bu süreçte İnönü Üniversitesi’nin de başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ve konuyla ilgili başka çalışmalara da devam edildiğini söyledi. Sürecin başında bölgenin test merkezi olan Turgut Özal Tıp Merkezi’nde günde 5 bin’e yakın Covid-19 testinin yapıldığını vurgulayan Kızılay, immün plazma tedavisi, korona virüs antikor ve antijen testi, üçlü pcr testi gibi yeni yöntemlerin de İnönü Üniversitesi’nde başladığını ve bu alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“Onkoloji Hastanesi’nin doluluk oranının yüzde 90”

Pandemiye rağmen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde organ nakli, kök hücre ve kemik iliği nakli, onkoloji ve diğer alanlardaki tedavilerin devam ettiğine dikkat çeken Kızılay, yeni açılan 217 yataklı Onkoloji Hastanesi’nin doluluk oranının yüzde 90 olduğunu ve 2020 yılı içerisinde Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ise 240’a yakın karaciğer naklinin gerçekleştirildiğini söyledi. Onkoloji Hastanesi bünyesinde Türkiye’nin en büyük kök hücre ve kemik iliği nakli merkezinin açılacağını söyleyen Kızılay, ilerleyen dönemlerde bu hastanede yüksek teknolojili kanser tedavilerinin uygulanacağını, Türkiye’de uygulanmayan veya çok az uygulanan tedavilerin bu hastanede gerçekleştirileceğini dile getirdi. Kızılay, “Onkoloji Hastanemiz Türkiye’nin en ileri düzeyde merkezlerinden birisi, fakat bizim hedefimiz birinci sırada olmak” şeklinde konuştu.

“Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Türkiye’ye örnek bir proje”

İnönü Üniversitesi olarak Hukuk Fakültesi’nin bölgede en iyi fakülte konumuna getirilmesinin hedeflendiğini belirten Kızılay, ayrıca konuşmasında Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’na da değindi. OSB Meslek Yüksekokulu’nun Türkiye’ye örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Kızılay, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’nun kendine ait kampüsüyle ve sahip olduğu fiziki olanaklarıyla Malatya’nın üçüncü üniversitesi gibi olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ayrıca bu okulda şu anda 500 öğrencinin öğrenim gördüğünün altını çizdi. İnönü Üniversitesi’nin Yeşil Kampüs sıralamasında bu yıl 340’ıncı sıraya yükseldiğini belirten Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin başta sağlık olmak üzere diğer tüm alanlarda başarılı çalışmalar ve projeler yürüttüğünü dile getirdi. Kızılay, pandemi nedeniyle uzaktan yürütülen eğitim-öğretim konusunda İnönü Üniversitesi öğrencilerinin ve velilerinin bir kaygı taşımaması gerektiğini, sürecin her yönüyle takip edilerek gelişmelere göre normalleşmeye gidileceğini sözlerine ekledi.



