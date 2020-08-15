Rektör Kızılay’ın tekrar atanmasına başkanlardan tebrik

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci kez atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a tebrik yoğunluğu yaşanıyor.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nü 4 yıl yaptıktan sonra ikinci dönem için tekrar aday olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ağustos 2020 tarihinde tekrar 4 yıllığına ikinci kez rektör olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay için, tebrik eden belediye başkanları arasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da yer alıp, sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamada, Kızılay’ın tekrar atanmasıyla ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.

