YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Rektör Kuş Üniversite Hastanesini inceledi

Rektör Kuş Üniversite Hastanesini inceledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.03.2020 15:29 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Kuş Üniversite Hastanesini inceledi

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek, Korona virüs hastalığına karşı alınan önlemlerle ilgili incelemelerde bulundu. Acil Servis’i gezen Rektör Kuş, alınan önlemler ile yapılacak işlemler hakkında Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Engin Ulusal ve hastane yöneticilerinden bilgiler aldı.
BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş incelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede tüm dünyayı etkileyen hastalıkla mücadelede vatandaşların; öncelikle Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip ederek uygulamalarının önemli olduğunu ifade etti. Bünyesinde Tıp Fakültesi ve Hastane bulunan bir üniversite olarak eğitim-öğretimin yanında yetkin sağlık hizmeti sunumu görevlerinin de bulunduğunun altını çizen Rektör Kuş, özveriyle görev yapan üniversite hastanesi personeline de kolaylıklar diledi. Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Engin Ulusal da yaptığı bilgilendirmede Türkiye’de ilk pozitif vak’anın duyurulmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı COVID-19 mücadele algoritması uyarınca gerekli tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtti. Başhekim Ulusal, gerekli tüm çalışmaların; sürekli eğitim, denetim ve yerinden yönetim prensipleriyle özenle yürütüldüğünü sözlerine eklerken ziyareti ve destekleri nedeniyle Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.

Rektör Kuş Üniversite Hastanesini inceledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Kapı kapı dolaşarak korona virüsünü anlattılar

Kapı kapı dolaşarak korona virüsünü anlattılar

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:06
Öğle
13:21
İkindi
16:45
Akşam
19:26
Yatsı
20:44

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Bahçelievler Aynur Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Manyas’ta İstiklal Marşı okuma yarışması yapıldı

Manyas’ta İstiklal Marşı okuma yarışması yapıldı

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.