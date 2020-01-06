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  4. Rektör Levent: “YÖK’e 6 fakülte teklifimiz var”

Rektör Levent: “YÖK’e 6 fakülte teklifimiz var”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen programa katılan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Levent: “YÖK’e 6 fakülte teklifimiz var”

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen programa katılan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, “YÖK’e 6 fakülte teklifimiz var” dedi.
Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, salonun temininde destekte bulunan Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin’e teşekkür ederek Rektör Akın Levent’i kürsüyü davet etti.
Rektör Levent, konuşmasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin geleceği hakkında bilgiler verdi.
Gelecekte Erzincan’daki üniversite öğrenci sayısının 30 bin olarak öngördüklerini, YÖK’e yaptıkları yeni fakülte teklifleriyle bu hedefe ulaşacaklarını söyledi.
Levent, açmayı düşündükleri başta Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Açık Öğretim Fakültesi, İletişim Fakültesi ve enstitülerle daha da iyi bir noktaya ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, “İleride esnek bir eğitim sistemine geçirmeyi arzuluyoruz. Öğrenciler istedikleri dersleri alarak ilgi alanlarına yakın konularda kendilerini daha iyi bir şekilde yetiştireceklerine inanıyoruz. Bazı Avrupa ülkelerindeki bu esnek uygulama branşlaşmada başarının önünü açacak” dedi.
Programa üniversitede görevli dekanlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Rektör Levent: “YÖK’e 6 fakülte teklifimiz var”

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