YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Rektör Murat’tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan’a taziye ziyareti

Rektör Murat’tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan’a taziye ziyareti

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 05.02.2020 17:07 | Son Güncelleme

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Murat’tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan’a taziye ziyareti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üys. Fatih Oğuzay, Fakülte Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve İlâhiyât Fakültesi Tacettin Aslan Uygulama Câmii İmam Hatibi Yahya Çelik, İÇDAŞ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan’a vefat eden eşi Gülser Arslan için taziye ziyaretinde bulundular.
Çanakkale’ye ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Tacettin Arslan’a plaket takdim ederken, Dekan Prof. Dr. Şevket Yavuz tarafından da teşekkür belgesi takdim edildi. Taziye ziyareti bağlamında Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ve akabinde dualar edilmesi ile ziyaret son buldu.

Rektör Murat’tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan’a taziye ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldıTadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Çanakkale Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:33
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:04

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Aydın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Biga Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Çan Cumhuriyet İlkokulunda akıl ve zeka oyunları turnuvası

Çan Cumhuriyet İlkokulunda akıl ve zeka oyunları turnuvası

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.