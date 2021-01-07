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Rektör Pakiş gazetecilerle bir araya geldi

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.01.2021 16:45 | Son Güncelleme

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Pakiş gazetecilerle bir araya geldi

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Meydan Medresesi’nde gazetecilerle bir araya gelen Prof. Dr. Ömer Pakiş, yeniden rektör adayı olduğunu belirterek, “Rektör olmasam da kutsal olan öğretim üyesi olarak çalışmamı sürdürmek istiyorum. Üniversite olarak Hakkari’de yaptığımız çalışmaları Yüksekova ilçemizde de yapacağız. Yüksekova’da artık ÖSYM sınavları yapılacak. Veteriner fakültesi kurulması için yazışmalar başladı. Öğrencilerin yurt sorunu için hem Hakkari hem Yüksekova’da çalışmalara başladık. Hakkari Üniversitesinde ülke dışında öğrencilerin gelmesi için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Gazeteciler ise üniversite çalışmaları ile ilgili Rektör Pakiş’e değişik sorular sordular. Pakiş, gazetecilere değişik hediyeler verip günlerini kutladı.

Rektör Pakiş gazetecilerle bir araya geldi

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