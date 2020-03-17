YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Rektör Polat’tan 18 Mart Şehitleri Anma mesajı

Rektör Polat’tan 18 Mart Şehitleri Anma mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 17.03.2020 14:22 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Rektör Polat’tan 18 Mart Şehitleri Anma mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Rektör Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Çanakkale’de elde ettiğimiz şanlı zafer, Türk milletinin bağımsızlığı konusunda yaptığı fedakarlıkların en büyük göstergesidir. Çanakkale’de ortaya konulan vatan sevgisi, millet olma bilinci bizim en büyük güçlerimizdendir. Bu büyük zafer, yüzyıllar boyunca dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek nesillerimize örnek olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Karabük Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:51
Öğle
13:03
İkindi
16:24
Akşam
19:05
Yatsı
20:25

Karabük Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Atay Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Melis Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KBÜ’de Mehmet Akif Ersoy’un hayatı sahnelendi

KBÜ’de Mehmet Akif Ersoy’un hayatı sahnelendi

Milletvekili Güneş’ten örnek davranış

Milletvekili Güneş’ten örnek davranış

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.