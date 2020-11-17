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Rektör Polat’tan, ÖSYM Başkanı Aygün’e ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 17.11.2020 16:57 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Rektör Polat’tan, ÖSYM Başkanı Aygün’e ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü makamında ziyaret etti.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesinin akademik ve fiziki yapısı ile yürütülen araştırma ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÖSYM Başkanı Aygün, Rektör Polat’a teşekkür etti.
Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar da ziyarette KBÜ Rektörü Polat’a eşlik etti.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret, hediye takdiminin ardından sona erdi.

Rektör Polat’tan, ÖSYM Başkanı Aygün’e ziyaret

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