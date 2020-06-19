Rektör Polat’tan, Sağlık Bakanlığı’na ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven’i makamında ziyaret ederek, “Afiliasyon Protokolü” imzalandı.

KBÜ rektörü Polat, Ankara’da Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünde bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Rektör Polat, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile bir araya geldi.

Görüşmeler kapsamında Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi arasında “Afiliasyon Protokolü” imzalandı.

