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Rektör Prof. Dr. Erdal, Başarı Burslarını kazanan öğrencileri bizzat arayarak tebrik etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Prof. Dr. Erdal, Başarı Burslarını kazanan öğrencileri bizzat arayarak tebrik etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal, Anadolu Üniversitesi Başarı Burslarını kazanan öğrencileri bizzat arayarak tebrik etti
Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile bir ilke daha imza atarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sundu. Başarı bursları, Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda eğitim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya hizmetlerinden yararlanma ve maddi katkı gibi zengin olanaklar sunuyor. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları’nı almaya, 2020 YKS Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen yerleştirme puanı sıralamasına göre hak kazanıyor.
2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla burslardan yararlanmaya hak kazanan öğrenciler de belli oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bir yıllık İngilizce hazırlık programıyla dört yıllık lisans eğitimi süresini kapsayan Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları’nı kazanan öğrencileri, bizzat telefonla arayarak tebrik etti. Dört farklı puan türünde üstün başarı göstererek Anadolu Üniversitesi’ne yerleşen ve burs olanaklarından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Erdal öğrencilere; “Hep hayalini kurduğunuz üniversite hayatınıza ilk adımınızı, büyük bir başarı kazanarak attınız. Sizleri canı gönülden tebrik ediyor ve hayatınızın başarılarla dolu olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Üniversitesi, başarılı öğrencilerin gözdesi oldu
Bu yıl YKS Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen yerleştirme puanı sıralamasına göre toplamda yedi öğrenci Anadolu Üniversitesi’nin farklı kategorilerde sunduğu burs imkânlarından yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda, YKS 2020 sonuçlarına göre, sözel puan türünde 188. olarak İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’ne yerleşen Didem Kalaycı, eşit ağrılık puan türünde 2319. olarak Hukuk Fakültesi’ne yerleşen Semih Çaylı ve dil puan türünde 2868. olarak Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne (Rusça) yerleşen Musa Tömen, Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan öğrenciler oldu. Sözel puan türünde 685. olarak Başarı Bursu almaya hak kazanan Fatma Beyza Özkaya Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’ne yerleşirken, eşit ağrılık puan türünde 3110. olan Ozan Aydın ve aynı puan türünde 3395. olarak Hukuk Fakültesi’ne yerleşen Furkan Zayım da Başarı Bursu almaya hak kazanan diğer öğrenciler oldu. Eşit ağırlık puan türünde 4141. olan ve Hukuk Fakültesi’ni tercih eden Alparslan Temen ise Destek Bursu almaya hak kazandı. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin, özel yetenek sınavı başarı sırlamasına göre verilecek olan Anadolu Sanata Destek burslarını kazanan öğrenciler ise kayıtların sona ermesinden sonra belli olacak.

Rektör Prof. Dr. Erdal, Başarı Burslarını kazanan öğrencileri bizzat arayarak tebrik etti

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