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Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AGC’yi ağırladı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AGC’yi ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti(AGC) yönetimini ağırladı.
AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Yönetim Kurulu Üyeleri Haşmet Öyken, Cafer Eser, Ahmet Öcal, Ersin Aydın ve Rasim Gündüz’ün katıldığı ziyarette, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile Akdeniz Üniversitesinin iş birliği içinde çalışmaya devam edeceği bildirildi.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Mevlüt Yeni, “Üniversitemizin ve şehrimizin sağlık alanındaki ilkleri ve başarılı çalışmalarıyla adını dünyada duyuran rektörümüzün bundan sonra da bir çok başarılı çalışmaya imza atacağından, üniversitemiz ve şehrimiz için çok çalışacağından eminim.” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise bir kurumun çalışmalarının kamuya aktarılmasında medyanın önemine değinerek bu zamana kadar gösterdikleri desteğin bundan sonra da devam etmesini diledi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AGC’yi ağırladı

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