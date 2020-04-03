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Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin Kapadokya Teknopark’ta incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Kapadokya Teknopark’ta yapılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.
NEVÜ bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark, korona virüs ile başlatılan mücadele kapsamında üretilen medikal malzemelerin üretim süreçleri hakkında da yetkililerden bilgi alan Aktekin, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak korona virüs ile mücadele çalışmalarına her yönden etkin destek verme çabalarımız sürüyor. Bu kapsamda Kapadokya Teknopark korona virüs salgınından dolayı ithal edilmesi yüksek maliyet gerektiren kritik medikal parçaları 3D yazıcılar ile üretmeye başladı. Bu üretim sürecinin kapsamlı şekilde artırılması yönünde ne gibi çalışmalar yapılabilir tüm bunlara bakıyoruz ve gereken hususları gerçekleştiriyoruz” dedi.
Aytekin, “Türkiye’nin büyük hedefleri doğrultusunda Teknoparklar çok önemli işlev görmektedirler. Yeni kavramlar, yeni ufuklar, anlamlı fikirleri hayata geçirme merkezleri olan teknoparklar, sanayi kuruluşları ile üniversiteleri bir araya getirerek bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlarlar. Bu anlamda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması sürecinde Kapadokya Teknopark’ın çalışmalarına büyük önem atfediyoruz. Teknoparkta görev yapan arkadaşlarımıza başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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