Rektör Şahin, "ASÜ’nün 2019 karnesi pozitif yönde gelişti"

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporuna göre; Aksaray Üniversitesinin 2019 karnesinin pozitif yönde geliştiğini söyledi.

YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu yayımlandı. Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Bütçe ve Finansman, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk gibi beş ana başlık ve alt göstergelerden oluşan rapor 2019 verilerini kapsıyor. Hazırlanan çalışmada ASÜ’nün 2018 yılına kıyasla 2019 yılında, pek çok alanda performansını önemli oranda arttırdığı görülüyor. Rapora göre, öğrencilerin yaptığı sosyal-endüstriyel proje sayısı 2’den 30’a, uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 3’ten 6’ya, bölüm ve programlardaki genel doluluk oranı yüzde 76’dan yüzde 87’ye, öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 2.8’den 4.11’e, elektronik yayın sayısı ise 10.7’den 11.94’e yükseldi. 2018’de 0.0796 olan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 2019’da 0.148 olurken, SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ise 0.310’dan 0.351’e ulaştı. Bunlarla birlikte, Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı yüzde 25’ten yüzde 51’e, TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 6’dan 9’a, TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı da 4’ten 26’ya erişti. Öte yandan ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı ise 7’den 19’a yükseldi. Uluslararasılaşma konusunda da ASÜ önemli bir ivme yakaladı. Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı 2018’de 865 iken 2019’da bin 178 oldu. Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 1’den 5’e, uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı ise 9’dan 19’a yükselirken, 3 olan Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı 2019’da 4 oldu. Topluma hizmet bağlamında da ASÜ’nün karnesi pozitif gelişti. Bu kapsamda Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı 87’den 598’e yükseldi. Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı 2’den 8’e gelirken, kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı 2’den 19’a, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı da 4’ten 5’e yükseldi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, farklı göstergeler üzerinden yapılan değerlendirmelerde ASÜ’nün karnesinin pozitif yönde geliştiğini belirterek, “2018’e göre 2019’u daha iyi bir yerde tamamladığımız rapordan da anlaşılıyor. Amacımız, her yıl bir öncekine göre anlamlı büyümeler elde etmek” diyerek kampüs içerisinde yürütülen faaliyetlere katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

