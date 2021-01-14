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Rektör Şahin de aşı oldu

14.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Rektör Şahin de aşı oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, korona virüs aşısı oldu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde aşılama öncelikli olarak sağlık personeline uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş ve Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nihat Uluocak’a korona virüs aşısı yapıldı. Rektör Şahin, randevu alınarak uygulanan korona virüs aşısı için 20 aşılama ve dinlenme odası tahsis edildiğini kaydetti. Aşı olan sağlık personeline 28 gün sonra ikinci doz aşının yapılacağı bildirildi.

Rektör Şahin de aşı oldu

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