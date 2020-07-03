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Rektör Şahin, mezuniyet hatırası olarak öğrencilerle fidan dikti

AKSARAY HABERLERİ  | 03.07.2020 16:17 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Rektör Şahin, mezuniyet hatırası olarak öğrencilerle fidan dikti

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, okulla ilgili işlemlerini tamamlamak için kente gelen ve memleketlerine dönmeden önce mezuniyet hatırası olarak kampüsün farklı noktalarında fotoğraf çektiren bir grup öğrenciyle fidan dikti ve makamına davet ederek kahve ikram etti.
Mezun olan öğrencilerle karşılaşan Aksaray Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencileri makamında ağırladı. Bir süre öğrencilerle sohbet eden ve mezuniyet sonrası hayatlarında başarılar dileyen Rektör Şahin, öğleden sonra ise İslami İlimler Fakültesi önünde, okulla alakalı işlemlerini tamamlamak üzere bulunan öğrencilerle karşılaştı. Zamanın hızla akıp gittiğini ve mezuniyetle birlikte öğrencilerin yeni bir hayata başlayacağını ifade eden Rektör Şahin, “Mezuniyet törenleri öğrencilerin hafızasında çok değerli bir noktada bulunuyor. Yaşanan pandemi münasebetiyle bu yıl mezuniyet törenleri yapılamayacak. Bu nedenle öğrencilerimiz, memleketlerine dönmeden önce kampüste hatıra fotoğrafı çektiriyor. Öğle saatlerinde iki öğrencimizle rektörlükte görüştük ve ‘kırk yıllık bir hatır’ oluşturmak için kahve içtik. Öğleden sonra ise bir grup öğrencimizle İslami İlimler Fakültesi önünde karşılaştık. Onlarla birlikte de kampüse ‘ömürlük bir hatıra’ oluşturmak adına fidan diktik. Biz, tüm öğrencilerimizi çok seviyoruz ve onlarla en kısa sürede yeniden buluşmayı umut ediyoruz. Mezun durumdaki öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.
Öğrenciler ise Rektör Şahin’e teşekkür ederek, böylesi bir karşılaşmanın kendileri için farklı bir mezuniyet hatırası olduğunu ifade etti.

Rektör Şahin, mezuniyet hatırası olarak öğrencilerle fidan dikti

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