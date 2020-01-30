Rektör Şahin, öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencilerine mesleki bilgi ve tecrübelerini anlatarak tavsiyelerde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Konevi Amfisinde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye’de eğitim sistemini 3 aşamada planlamak gerektiğini ve öncelikle ‘iyi insan’, ‘iyi vatandaş’ değerleri üzerine meslek erbabı olmayı inşa edeceklerini söyledi. Mesleğini çok sevdiğini ve önemsediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Şahin, “Öyle çok büyük zevkimiz ve eğlencemiz de yoktur. Kendimize özel hayatımız olmaz. Gittiğimiz her yerde telefonla ulaşılabilir olmamız gerekir. İnsana hizmet ediyor olmak en büyük ibadettir. Büyük bir hizmeti yerine getireceksiniz” diye konuştu.

“Size emanet edilen insan, en değerli canlıdır”

Hekim adaylarına tavsiyelerde bulunan Rektör Şahin, “Yapacağınız işlemle ilgili olarak gerekçelerinizi, bulgularınızı mutlaka kayıt altına alacaksınız ve yaptığınız işlem dahil mutlaka yazacaksınız. Kendinizi sağlama alın, insanların merhametini ve vicdanına bırakmayın. Siz güçlü olun, herkes size karşı merhametli olur. Siz iyi olun, herkes size karşı iyi olur. Siz yetersiz olursanız herkes size karşı tepeden bakar, ezmeye çalışır. İki sebepten dolayı çok iyi hekimler olmanız lazım; birincisi size emanet edilen insan, en değerli canlıdır. Size canını emanet etmiştir ve sizin mesleki eksikliklerinizden dolayı bir insanın hayatını kaybetmesi hem vicdani hem de kanuni çok büyük bir sorumluluktur. İkincisi; rekabet edebilmek için çünkü günümüzde kapitalizm sağlığı tamamen ele geçirdi. Tercih edilen bir doktor olabilmek ve gerçekten arzu ettiğiniz maişeti temin edebilmek için iyi bir hekim olmanız gerekir” dedi.