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Rektör Şahin: “Sağlık yatırımlarına dair hayallerimizi gerçekleştirdik”

AKSARAY HABERLERİ  | 04.01.2021 17:02 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Rektör Şahin: “Sağlık yatırımlarına dair hayallerimizi gerçekleştirdik”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, sağlık yatırımlarına ilişkin kurdukları hayalleri çok büyük oranda gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi ailesi ile dijital toplantıda bir araya gelen Rektör Şahin, yılı değerlendirdi, yeni dönem çalışmalarına ilişkin kanaatlerini paylaştı ve akademisyenleri dinledi. Göreve ilk başladıklarında, hayattaki karşılığının yüksek olması ve şehrin beklentisi gibi nedenlerle, bütüncül bir sağlık yatırımı hayali kurduklarını kaydeden Şahin, bunu tamamlamak adına titiz çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin kurulması, bölüm ve programların çeşitlenmesi, Veteriner Fakültesi’ndeki çalışmaların ivme kazanması, fiziki olanakların iyileştirilmesi, Tıp Fakültesi için bina yapma aşamasına gelinmesi, bunların hepsini tamamladıklarını belirten Rektör Şahin, “Bu noktada tek eksik parça Diş Hekimliği Fakültesi. Onun için de çalışmalar sürüyor. Biz, sağlık yatırımlarıyla alakalı kurduğumuz hayali çok büyük oranda gerçekleştirdik. İlk dönemimiz fiziki işlerin tamamlanmasına ağırlık verdiğimiz bir süreç oldu. İçinde bulunduğumuz ikinci dönemimizde ise daha çok kültürel, sanatsal ve akademik derinleşmeyi arttıran çalışmalara yoğunlaşıyoruz” dedi.
Toplantı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Örün’ün fakültedeki genel duruma dair sunumu ve akademisyenlerle istişarenin ardından tamamlandı.

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