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Rektör Şahin’den online konferans

TOKAT HABERLERİ  | 22.12.2020 16:01 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof.

Rektör Şahin’den online konferans

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, online konferans verdi.
Dünya’yı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısı ile konferans ve bilimsel toplantılar çevrim içi (online) video konferans uygulamaları ile devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu ve öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri çerçevesinde düzenlenen konferansa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, online olarak katıldı. İmam Hatip Okulları yöneticilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konferansa Tokat ve ilçelerinde görev yapan İmam Hatip Okulları Müdürleri ve İmam Hatip programı uygulayan Çok Programlı Anadolu liseleri müdürlerinin katıldı. Rektör Şahin katılımcı yöneticilere, “İmam hatip okullarının toplumsal algısı, kurumsal imaj yönetimi, okulların tanıtımı için gerçekleştirilecek çalışmalar, dijital okul portfolyosu oluşturma, web sayfası ve sosyal medya yönetimi” konularında açıklayıcı bilgileri aktardı.

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