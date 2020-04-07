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Rektör Sarıbıyık: “Nitelikli sağlıkçılar yetiştireceğiz”

SAKARYA HABERLERİ  | 07.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

SUBÜ Rektörü Prof.

Rektör Sarıbıyık: “Nitelikli sağlıkçılar yetiştireceğiz”

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası’nı kutladı. Sarıbıyık, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile sağlık alanında nitelikli bireyler yetiştireceklerini söyledi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Birleşmiş Milletler tarafından insanların sağlık kurumlarını öğrenmeleri ve sağlıklı yaşam bilincine kavuşmaları için ilan edilen 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası’nı kutladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlığa yönelik bilgi sahibi olmanın ne denli önemli olduğunun ortaya çıktığını belirten Sarıbıyık, zorlu sürecin alınan tedbirler ve vatandaşların duyarlılığıyla en kısa sürede aşılacağına olan inancını dile getirdi.
Sağlık çalışanlarının her türlü riski göz önüne alarak virüsten etkilenen insanların sağlığına kavuşması için büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Sarıbıyık, “Kendilerine müteşekkiriz. Ortaya koydukları bu fedakârlık asla unutulmayacaktır. Donanımlı insan yetiştirmenin önemi burada da karşımıza çıkıyor. Biz de kısa süre önce Akyazı’da Sağlık Bilimleri Fakültemizi aktif hale getirdik. Öğrenci kabul etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz fedakâr sağlık çalışanlarımıza nitelikli çalışma arkadaşları kazandırmak. Bunun yanı sıra topluma da faydalı olmak ve vatandaşlarımızın sağlık bilgilerini geliştirmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Bireyin sağlıklı olması, sağlığa yönelik bilgi ve dikkat sahibi olması topluma da yansıyor. Ülkemizde sağlıklı yaşama yönelik bilincin daha da artmasını diliyorum. Dünya Sağlık Haftası kutlu olsun” dedi.

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