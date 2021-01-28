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Rektör Sarıbıyık, tüm SUBÜ’yü kan bağışında bulunmaya davet etti

28.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Kızılay Sakarya Şubesi’nde eşi Firdevs Sarıbıyık ile birlikte kan vererek ‘Kan Dostum SUBÜ’ adlı bir kampanya başlatan SUBÜ Rektörü Prof.

Kızılay Sakarya Şubesi’nde eşi Firdevs Sarıbıyık ile birlikte kan vererek ‘Kan Dostum SUBÜ’ adlı bir kampanya başlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, tüm SUBÜ ailesini kan bağışında bulunmaya davet etti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, beraberinde eşi Firdevs Sarıbıyık ile birlikte Kızılay Sakarya Şubesi’nde kan vererek ‘Kan Dostum SUBÜ’ adlı bir kan bağış kampanyası başlattı. Rektör Sarıbıyık’a Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol da eşlik etti. Özellikle pandemiyle birlikte kan stoklarında yaşanan azalmaya dikkat çeken Kızılay Sakarya Başkanı Zahit Tiryaki, Rektör Sarıbıyık’a başlattığı kampanya için teşekkür etti.
Kızılay Sakarya temsilcilerine kendilerini sıcak bir ortamda karşıladıkları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Sarıbıyık, “Gerek kendilerinden gerekse sosyal medyadan aldığımız bilgilere göre Kızılay’ın kan stoklarında bir miktar azalmanın olduğunu ve pandemi sürecinde kan bağışı ile ilgili bazı çekincelerin yaşandığını öğrendik. Bu stoklara katkı vermek adına ailemle birlikte bir kampanya başlatmak istedik. SUBÜ ailesini kampanyaya desteğe çağırıyoruz. Bizim kültürümüzde 3 kardeşlik var. Bir tanesi öz kardeşlik, birisi süt kardeşliği biri de kan kardeşliği, biz bu çalışmalarla inşallah SUBÜ ailesinin kan kardeşi sayısını da arttırmak istiyoruz. Tüm öğrencilerimizi, akademik ve idari personellerimizi kan vermeye ve başlattığımız kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirdiği için Kızılay’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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