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Rektör Savaşan SAÜ’deki kalite süreçlerini değerlendirdi

08.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Rektör Savaşan SAÜ’deki kalite süreçlerini değerlendirdi

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, ‘Yükseköğretim Kalite Kurulu 2020 Kurumsal Değerlendirme Süreçleri’ kapsamında izleme programına dahil edilen SAÜ’nün kalite ve kurumsal sistemlerini değerlendirdi.
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İzleme Programı kapsamında çevrimiçi düzenlenen toplantıda değerlendirme ekibine ve Senato üyelerine SAÜ’deki kalite ve kurumsal sistemler konusunda sunum yaparak, SAÜ’nün iyileştirmeye açık yönleri, alınan aksiyonlar ile son 5 yılda uygulanan yeniliklerden bahsetti. Sunumda ayrıca uzaktan eğitim ek raporu hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Savaşan, değerlendirme ekibine SAÜ’nün altyapı ve Ar-Ge çalışmaları neticesinde ulusal çapta katkıya dönüşen Uygulamalı Dersler Platformu(UDEP) ve Uzaktan Eğitim Platformu (UZEP) uygulamalarının yanı sıra kurumsal yönetim sistemine ilişkin yenilikleri aktardı. Yapılan görüşmelerin ardından değerlendirme ekibinin Sakarya Üniversitesindeki gelişmeleri ve ulusal katkıları beğeniyle karşıladığı görülürken, SAÜ’deki yerleşmiş kalite kültürü ve sürekli iyileştirme alışkanlığının başarılı yansımalarını gördüklerini, SAÜ’nün kalite ve kurumsal sistemler konusundaki başarısını yerinde gözlemlemekten memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Rektör Savaşan SAÜ’deki kalite süreçlerini değerlendirdi

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