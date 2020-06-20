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Rektör Savaşan’dan mezuniyet töreni ve bahar şenliği müjdesi

SAKARYA HABERLERİ  | 20.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencilerinin merakla beklediği mezuniyet töreni ve bahar şenliği konusunda cevap Rektör Prof.

Rektör Savaşan’dan mezuniyet töreni ve bahar şenliği müjdesi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencilerinin merakla beklediği mezuniyet töreni ve bahar şenliği konusunda cevap Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan’dan geldi.
Korona virüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmesi ardından Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karar ile üniversitelerde bahar döneminde örgün öğretime ara verilerek uzaktan eğitime geçilme kararı alınmıştı. Pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı SAÜ Senatosu kararıyla Yaz Dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı. Yaklaşık altı ay boyunca üniversiteden uzak kalacak öğrenciler için müjde SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’dan geldi.
Pandemi sürecinden dolayı mezuniyet törenlerini ertelemek zorunda kaldıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Savaşan, “Her yıl temmuz ayında düzenlediğimiz Mezuniyet Törenlerimizi bu yıl Eylül ayının ortasında yapma kararı aldık. Pandemi sürecinde ülkemizin yakaladığı bu başarılı ivmenin devam edeceğine inancımız tam. Bundan dolayı Eylül ayında, mezun olan öğrencilerimizi ve ailelerini üniversitemizde ağırlamak istiyoruz. Öğrencilerimizi son dönemlerinde ayrı kaldıkları üniversitelerinden özel bir mezuniyet töreni ile uğurlayacağız” dedi.
Sakarya Üniversitesinin 50’nci yıl etkinlerinin Güz Döneminin başlamasıyla birlikte düzenleneceğinin müjdesini veren Prof. Dr. Fatih Savaşan, “1970 yılında kurulan üniversitemizin 50’nci yıl etkinliklerini Bahar Döneminde bahar şenlikleri ile birlikte düzenlemeyi düşünüyorduk. Süreçten dolayı etkinlerimizi Güz Döneminin ilk haftalarında düzenleyeceğiz. Bu konuda şimdiden adımlar atmaya başladık. Kampüsümüzü 50. yıl etkinleri için dizayn ediyoruz. Öğrencilerimiz güz döneminde kampüsümüze kavuştuğunda onları güzel sürprizler bekliyor olacak” diye konuştu.

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