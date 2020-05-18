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Rektör Şenocak’tan 19 Mayıs mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Şenocak’tan 19 Mayıs mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Rektör Şenocak, mesajında, “1919 senesi Mayısının 19. günü Samsun’a çıktım.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetten sonraki ikinci büyük eseri olan Nutuk bu yalın ama güçlü cümle ile başlar. Çünkü onun Samsun’a çıkışı Nutuk’un ilk cümlesi olduğu gibi bir milletin yeniden uyanışının, direniş ateşinin ve yepyeni bir milli devletin, halkın Cumhuriyetinin de ilk adımı olmuştur. Mustafa Kemal’in milli mücadele yolculuğunun daha en başında validesine yazdığı mektuptaki “Pek yakında netice-i maddiyeyi bütün cihan görecektir.” sözleri ise bu ilk adımın azim ve kararlılığının ilanıdır. Nitekim bütün cihan bu milletin emsali görülmemiş kurtuluş destanını ve neticesini görmüştür de 16 Mayıs’ta 1919’da bir posta vapuru ile yola çıkan subaylar, erler, erbaşlar ve Gazi, büyük cephanelere değil yalnızca kutlu bir ülküye ve milletin vatanperverliğine sırtlarını dayamıştır. Tarihimizin her bir satırı bize tekrar ve tekrar inancın, iradenin ve azmin başaramayacağı hiçbir şey olmadığını, yazgısına el koymuş bir milletin onurlu mücadelesi ile anlatmaktadır. Türk genci ise umutsuzluğa kapıldığı her an kendisine miras bırakılan içindeki o iradeyi bulup çıkarmakla mükelleftir. Mustafa Kemal, yıllar öncesinden müjdelediği netice-i maddiyeyi “Türk gencine kutsal bir armağan olarak” bırakır ve 19 Mayıs 1919’la başlayan Nutuk, “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” sözleriyle biter. İşte bu sebeple vatan Türk gençliğine, Türk gençliği ise bizlere emanettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Tüm şehit ve gazilerimize minnetle” dedi.

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