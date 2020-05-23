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Rektör Şenocak’tan bayram mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.05.2020 12:49 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Şenocak’tan bayram mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Rektör Şenocak mesajında şu cümlelere yer verdi:
“Bayram, büyüklerimiz için en kıymetli eserleri olan evlatları ile buluşma, gençler için gönülden muhabbet, çocuklar için neşeyle coşkudur. Oysa bunlar ancak bayramın özü olan şükür ve sürurun farklı tezahürlerinden ibarettir. Bu iki hissi yitirmediğimiz sürece, bu kez çocukların neşeli sesleri sokakları doldurmasa da kalabalık aile sofralarından uzak olsak da Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğu ile bayramın bambaşka bir tezahürünü tecrübe edeceğiz. Ramazan ayının rahmet ve mağfireti ile dolan gönüllerimiz, ‘çok şükür bugünü de gördük’ demeyi bize öğreten değerlerimizle birlikte belki de bu kez bayramın gerçek anlamını çok daha iyi idrak edecektir. Sağlıkla alınan her bir nefesin, sesini duyup duasını aldığımız koca çınarlarımızın, umudumuz ve neşemiz olan çocuklarımızın, dara düştüğümüzde yetişecek dostlarımızın bizler için gerçek bayram sebebi olduğunu bu vesile ile fark edeceğiz. Bu vesile ile İslam coğrafyasında nice bayramları savaşın, yoksulluğun ve esaretin içinde geçirmek zorunda olan kardeşlerimizi bir nebze olsun anlayabileceğiz. Hürriyetimizin şükrünü eda edeceğiz. Bu bayramı evlerimizde ve gönüllerimizde yaşayarak milletçe çok daha büyük bir bayramı getireceğimize inanıyor, tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.”

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