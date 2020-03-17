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Rektör Şenocak’tan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

Rektör Şenocak’tan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
Yayınlanan mesajında Rektör Şenocak şu ifadelerine yer verdi:
“Bu yıl, şanlı ecdadımızın kanlarını dökerek bizlere miras bıraktığı bu cennet vatanda, dillere destan Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümünü, büyük bir gururla kutluyoruz. Çanakkale Zaferi sadece Türk milletinin mazlum milletlere örnek olan tarihî bir direnişi değil, aynı zamanda emperyalist devletlerin kanlı emellerinin nasıl alt üst edildiğini bütün dünyaya gösteren kutlu bir mücadelenin göstergesidir. Milletçe dün nasıl Çanakkale’de, 15 Temmuz’da varlığımıza yönelen bütün tehditleri bertaraf ettiysek, bugün ve yarın da aynı şekilde iç ve dış her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılığa sahip olduğumuzu dost düşman tüm dünya bilmelidir. Bu mübarek toprakları düşmana çiğnetmeyecek; gökleri inletip gönüllere sonsuz bir huzur veren ezan sesini susturmayacak, şanlı al bayrağımızı asla indirtmeyecek ve şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu kutsal toprakları vatan olarak sahipleneceğiz. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, milletimize esenlikler diliyorum.”

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