YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Rektör Şevli’den ‘2 Nisan’ mesajı

Rektör Şevli’den ‘2 Nisan’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 02.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

Rektör Şevli’den ‘2 Nisan’ mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü ve Dünya Vanlıları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Şevli, yayımladığı mesajda, “Bugün 2 Nisan aziz ve güzel Van’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü. Bu aziz vatanı, canları pahasına üstün tutan tüm şehit ve gazilerimizin hiç şüphe etmeden gösterdikleri fedakarlıklar, milletimizin bağımsızlığına ve hürriyetine sahip çıkma kararlılığıyla zaferle sonuçlanmıştır. Tarihi zaferlerle dolu kadim medeniyetimizin mirası üzerinde inşa edilen cumhuriyetimizi korumak, birlik ve beraberlik içersinde güçlendirmek ve yaşatmak için azim ve istikrarla çalışmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle, Van ilimizin kurtuluşunun 102. yıldönümünü ve Dünya Vanlılar Günü’nü kutluyor, bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Van Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:43
Öğle
12:15
İkindi
15:49
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.