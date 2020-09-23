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Rektör Ünal 19 Mayıs Belediye Başkanı’nı konuk etti

SAMSUN HABERLERİ  | 23.09.2020 18:07 | Son Güncelleme

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.

Rektör Ünal 19 Mayıs Belediye Başkanı’nı konuk etti

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini sundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Osman Topaloğlu, Rektör Ünal’a ve ekibine tebrik ederek başarı temennisinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’da nazik ziyareti ve iyi dilekleri için konuğuna teşekkür etti. Ziyarette iş birlikleri kapsamında, şehri ve bölgeyi güçlendirecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Rektör Ünal 19 Mayıs Belediye Başkanı’nı konuk etti

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