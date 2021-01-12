Rektör Ünal: “OMÜ, Türkiye’deki sayılı yeşil kampüslerden biri”

“Pandemiyi fırsata çevirmek sizin elinizde” Pandemi döneminde toplulukların yaşadığı etkileşim sorunlarını, gerçekleştirmek istedikleri projeleri dinleyen ve toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Şu an bu toplantıda olan öğrenci arkadaşların tamamıyla gönül isterdi ki yüz yüze olalım. Lakin pandemi şartları buna elvermiyor maalesef. Tabi bu bizim yan yana olamamamız, beraber çalışmalar yürütemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu noktada özellikle tüm öğrenci arkadaşlarımızın hayal kurmasını istiyorum. Kurduğunuz bu hayaller hayata geçiş noktasında sizin özgüveninizi, mesleki tecrübenizi arttırarak, topluma yararlı birer birey olmanıza katkı sağlayacaktır. Pandemiyi fırsata çevirmek sizin elinizde” dedi.

Pandemi döneminde evde karantinada kaldığı süreleri değerlendirebileceğine değinen Rektör Ünal, “Bu süreçte kendinize yatırım yapmanız oldukça önemli. Bu her alanda olabilir. Sizlerin oluşturduğu her projeyi hayata geçirirken bizlerde öğrencilerimize destek olmak istiyoruz. Burada bir ideal ortaya koyup birlikte hareket ederek bu idealleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yolda sizlerin bizi yönlendirmesini ve yönetmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

"Temiz kampüs, temiz çevre farkındalık çalışması"

Öğrenci Konseyi Temsilcisi Enes Melih Aktürk, 14 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de öğrenci topluluklarının da katkılarıyla üniversite kampüsünde ‘Temiz Kampüs, Temiz çevre farkındalık çalışması’ başlığıyla çöp toplama etkinliği düzenleyeceklerini dile getirdi.

“OMÜ, Türkiye’deki sayılı yeşil kampüslerden biri”

Temiz Çevre, Temiz Doğa etkinliğiyle ilgili görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Düşünmüş olduğunuz ve gerçekleştireceğiniz bu proje çok anlamlı bir çalışma. Projeye bende dahil olmayı çok isterim. Biz sizlerin düzenlediği bu etkinliklerin dışında kampüsün bütününü yaşanabilir kılmak adına yürüttüğümüz bazı projeler var. Bu yıl içerisinde kampüste ciddi oranda ağaç dikimi gerçekleştirdik. OMÜ, zaten Türkiye’deki sayılı yeşil kampüslerden biri. Lakin kullanılmayan ormanlar yerine sizlerin hizmetine açık daha kullanışlı yeşil alanlar oluşturmak daha yararlı olacaktır. Bunun içine OMÜ Göleti’nin temizlenmesi ve geleceğinin kurtarılması da dahil. Sizler üniversiteye geri döndüğünüzde her şeyin hazır ve tamamlanmış olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.