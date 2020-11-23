Rektör Ünal: “Türk kültür ve mirasını koruyup ileriki kuşaklara aktarmamız gerekiyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile buluşmasında, “Dostluk ve iş birliği duygularını güçlendirecek ortak çalışmaların; Türk kültür ve medeniyetini muhafaza etmek ve bu mirası yeni kuşaklara aktarmak noktasında kritik bir rolü var” dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve kendisine eşlik eden Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ve beraberindeki Elçin Gafarlı, Rektör Ünal nezdinde OMÜ camiasına huzurlu, verimli ve başarılarla dolu bir dönem diledi. Görüşmede, Türk dünyasının soydaş topluluklarının birbirlerini daha iyi ve daha yakından tanımaları için sosyal ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Genel Sekreter Kaseinov, OMÜ ile de bu amaca hizmet edecek çalışma ve projelerde yer almak arzusunda olduklarını kaydetti.

Rektör Ünal’da kültür, sanat, edebiyat gibi birçok alanda Türk dünyasının ortak paydalarından biri olan TÜRKSOY’un girişim ve faaliyetlerinde yer almanın OMÜ açısından kıvanç verici olacağını belirtti. Rektör Ünal, kardeşlik, dostluk ve iş birliği duygularını güçlendirecek ortak çalışmaların; Türk kültür ve medeniyetini muhafaza etmek ve bu mirası yeni kuşaklara aktarmak noktasında kritik bir rol taşıdığını dile getirdi. Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasında TÜRKSOY’un önemli bir misyon üstlendiğine işaret eden Rektör Ünal, bu misyona katkı sunmak adına da her zaman hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette Genel Sekreter Kaseinov, TÜRKSOY’un 2018’de ilan ettiği “Doğumunun 90. Yıl Dönümünde Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’u Anma Yılı” kapsamında TÜRKSOY tarafından hazırlanan ve içeriğinde “Bozkır’ın Bilgesi” olarak tanınan Aytmatov’un eserlerine dair Türk dünyası ressamlarının yorumladıkları resim eserlerinin bulunduğu “Cengiz Aytmatov’u Okumak” adlı sanat albümü ile kurumun çıkardığı kitap ve dergileri Rektör Ünal’a takdim etti.

