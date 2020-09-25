Rektör Ünal, yeni dönemdeki perspektifini Samsun’daki oda temsilcileriyle paylaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’un bütün potansiyeli ve aktörleriyle öncü bir şehir olması için iki yıl önce kurulan Samsun Akademik Odalar/Örgütler Birliği (SAOB) temsilcileriyle bir araya geldi.

İlkadım ilçesindeki Eczacılar Odasında organize edilen programa; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın yanı sıra, SAOB üyesi olan odaların başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Samsun’a ilişkin görüş, öneri, talep ve problemlerin paylaşılıp değerlendirildiği ‘beyin fırtınası’ etkinliği biçiminde geçen buluşmada; OMÜ ile birlikte Samsun’un önemli diğer bileşenlerinin geleceğe yönelik vizyonları ve atılacak somut adımlar mercek altına alındı.

Açılış konuşmasında söz alan Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutlarken SAOB’un kuruluş süreci ve faaliyetlerinden bahsetti. Başkan Karacan, konuşmasında amaçlarının gönüllülük esasıyla kente ve mensubu oldukları mesleğe hizmet etmek olduğunun altını çizdi.

“Bilginin güncellenmesi AR-GE çalışmalarına bağlı”

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise konuşmasında, üniversitenin yeni süreçte aldığı pozisyon ve hazırladığı yol haritası hakkında bilgilendirme ve değerlendirmede bulundu. Üniversitelerde üretilen bilginin güncelleşmesi gerektiğine odaklanan Rektör Ünal, “İstihdam alanının beklentisini dikkate alarak özellikle bölümler ve birimlerin vizyon ve misyonlarını güncellenmesi gerekiyor. Bilginin güncellenmesi de yapılacak araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarına bağlı. AR-GE ile güncellenmiş bilginin, güncellenmiş bilgiyle verilen eğitimin ve bu eğitimle yetişmiş insanın yapacağı AR-GE’nin bir döngü oluşturması gerekiyor. Eğer bu süreç dinamik hâle getirilebilirse emin olun, kentimizin ekonomisine, refahına ve kültürüne katkıda çok önemli avantajlar elde edilecektir. Bu aşamada STK ve odaların oluşturacağı ‘bilgi notu’; OMÜ olarak bizim nasıl göründüğümüz, neler yapmamız gerektiği ve sorunların tespiti noktasında son derece değerli olacaktır” sözlerine yer verdi.