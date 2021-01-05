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Rektör Ünal’dan iş birliği temasları

SAMSUN HABERLERİ  | 05.01.2021 16:21 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven’e iadeiziyarette bulundu.
İlk olarak Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite öğrencileri özelinde alınan güvenlik önemleri başta olmak üzere gençlere yönelik birçok konuyu ele aldı. Ziyarette ayrıca gelecekte beraber atılacak adımlar ve planlamalarla ilgili görüşler de dile getirildi. Ziyaret, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın üniversite motiflerini taşıyan hediyeyi İl Emniyet Müdürü Dr. Urhal’a takdimiyle son buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden sonra İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven’i ziyaret eden Rektör Ünal yapılabilecek iş birlikleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Jandarma Özel Defteri’ni imzaladı.

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