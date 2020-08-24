Rektör Ünal’dan ‘üniversite-şehir iş birliği’ ziyaretleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Merih Dinçer’e ziyaretler gerçekleştirdi.

Üniversite-şehir birlikteliğini güçlendirmek adına yaptığı ziyaretlere bir yenisini daha ekleyen OMÜ Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal Samsun’a yapılan hizmetleri üst noktalara taşıyacak konularda Belediye Başkanı Mustafa Demir’le bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Mustafa Demir, Rektör Ünal’a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Ünal daha sonra Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Merih Dinçer’i makamında ziyaret etti. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Merih Dinçer, görevine yeni atanan Rektör Ünal’a başarılar diledi. Ünal ve Dinçer, üniversiteyi ulusal ve uluslararası alanda üst noktaya taşıyacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.



