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Rektör Uysal, ADIM Üniversiteleri toplantısına katıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.07.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ADIM Üniversiteleri Birliği’nin video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantısına katıldı.
2009 yılında aralarında Dumlupınar Üniversitesinin de yer aldığı, hem coğrafi hem de kuruluş tarihi olarak birbirine yakın olan 8 üniversitenin imzaladığı sözleşmeyle oluşturularak ortak sorunlara ortak çözüm bulmak hedefiyle, lisans ve lisansüstü eğitim, bilimsel ve teknolojik Ar-Ge projeleri, sosyal ve kültürel alanlarda ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlayan ADIM Üniversiteleri’nin Uşak Üniversitesi eş güdümünde video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın yanı sıra Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar katıldı.
Toplantıda, Covid-19 salgın sürecinde ADIM Üniversitelerinin 2019-2020 Bahar Yarıyılında yaptığı çalışmalar, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminin güz yarıyılında yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişlerinde bulunuldu.
2020-2021 Akademik Yılı güz yarılının eğitim-öğretim planlamasının değerlendirildiği toplantıda; güz yarıyılı akademik takviminin nasıl olması gerektiği konuşularak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından konuyla ilgili gönderilen yazı gereği üniversitelerde verilen uzaktan eğitimin yüzde 40 oranında artırılması konuları değerlendirildi.
ADIM Üniversitelerinin uzaktan eğitim altyapısı yatırımlarının ele alındığı, uzaktan eğitim stratejileri üzerinde durulan toplantıda salgın sürecinde uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar, normalleşme süreci ile ilgili yapılabilecekler, yaz okulu uygulamaları ve öğrencilerin mağdur edilmemesi için yapılması gerekenlerle ortak uygulama ve araştırma merkezlerinin hayata geçebilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

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