Rektör Uysal, ’EGEKAF 2020’ tanıtım toplantısına katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İzmir’de düzenlenen EGEKAF 2020 tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde ve Ege Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 2.si düzenlenecek Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF 2020) tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Ege Bölgesi’ndeki 17 üniversitenin Rektörü, Rektör Yardımcıları ve kariyer ofisi yetkilileri, kamu kurumu yöneticileri ile ticaret odası ve borsalarının temsilcileri katıldı. Toplantıda Rektör Uysal’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜKAMER) Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil eşlik etti.

Düzenlenen toplantıda kariyer fuarında düzenlenecek etkinlikler, katılım gösterecek şirketler, etkinlikte üniversitelerin ve paydaşların üstlenecekleri görevler olmak üzere çeşitli konu başlıkları altında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı EGEKAF2020’nin gerçekleştirdiği İzmir Kültür Park Fuar alanının incelenmesi ile sona erdi.

“Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF2020) İzmir’de düzenlenecek”

Paydaş olarak Dumlupınar Üniversitesinin de katkı sağlayacağı ve 20-21 Mart tarihlerinde İzmir Kültür Park Fuar alanında gerçekleştirilecek EGEKAF2020’ye yaklaşık 500 firma ve 50 bin öğrenci ve mezunun katılım sağlaması bekleniyor.

DPÜKAMER’den yapılan açıklamada; Fuara ilişkin ayrıntıların Mart ayı içinde öğrenciler ve mezunlarla paylaşılacağı bildirildi.

