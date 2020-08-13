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Rektör Uysal: ”Gençler ilgi alanlarına uygun bölüm ve programlara yönelmeliler”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.08.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Uysal: ”Gençler ilgi alanlarına uygun bölüm ve programlara yönelmeliler”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, canlı bağlantıyla katıldığı bir radyo programında, gençlerin hiç benimsemeyecekleri bir alanda bir ömür boyunca çalışmaktansa ilgi alanlarına uygun bölüm ve programlara yönelmeleri gerektiğini belirtti.

“Üniversitemizin yerleşke alanı 8 milyon metrekare”
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yerleşke alanının yaklaşık 8 milyon metrekare olduğuna değinen Rektör Kazım Uysal, “ Yani ülkemizdeki yerleşke alanı en büyük üniversiteler arasındayız. Toplam kapalı alan büyüklüğümüz ise yaklaşık 370 bin metrekaredir. Görenler bilir, yerleşkemiz Selçuklu-Osmanlı mimarisinin egemen takdire şayan bir tasarıma sahiptir. Sosyal alanlarımız çok geniş. Üniversitemiz içinde üç gölet, olimpik yüzme havuzu, kapalı ve açık spor tesisleri vardır. Bunların yanında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, öğrencilerinin barınma konusunda en şanslı üniversitelerinden birine sahiptir. Hem kendimize hem de Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız öğrenci yurtlarımız yerleşke alanı içindedir, erkek yurtlarımız ise yerleşke alanımıza yürüme mesafesinde olup yurtlarımız ihtiyacı karşılayacak kapasitededir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri ulaşım ve barınma konusunda sıkıntı çekmemektedirler. Üniversitemiz 11 fakülte, 14 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü olan büyük bir üniversitedir” dedi.

“ Uzaktan eğitim sürecini en iyi yürüten üniversitelerden biriyiz”
Uzaktan eğitim sürecini en iyi yürüten üniversitelerden biri olduklarını ifade eden Rektör Uysal, “ Yaklaşık 45 bin öğrencimiz olduğunu dikkate almanızı rica ediyorum. Yani biz büyük bir üniversiteyiz. Buna rağmen uzaktan eğitim sürecini aşamayacağımız sorunlar yaşamadan tamamladık. Şimdi yaz okulumuz da aynı şekilde devam ediyor. Şartlar normalleşirse eğitimimizi yüz yüze yapacağız. Yeni dönemde uzaktan eğitimle devam edecek olursak da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bunu en iyi yapan üniversitelerdendir” diye konuştu.

“Gençlerin ilgi alanlarına uygun bölümleri yazmasına destek verilmeli”
Tercih zamanında aileler ve öğrenciler arasındaki iletişimlere de değinen Uysal,” Bizim öğrenciliğimizde aile baskısı çok fazlaydı. Bugün ise aileler çocuklarının ilgi alanlarına yönelmelerini daha çok istiyorlar. Ben de bunu tavsiye ediyorum. Gençler hiç benimsemeyecekleri bir alanda bir ömür boyunca çalışmaktansa ilgi alanlarına uygun bölüm ve programlara yönelmeliler. Ailelere, çocuklarının geleceği için severek isteyerek okuyacağı ve çalışacağı bir bölümü yazmaları için müsamaha göstermelerini rica ediyorum” dedi.

“Yüz yüze eğitime geçmeyi öğrencilerimizden daha çok istiyoruz”
Yüz yüze eğitime geçmeyi öğrencilerden daha çok istediklerini söyleyen Uysal,” Uzaktan eğitim bir tercih değil, bir zorunluluk. Biz en etkili eğitimin yüz yüze eğitim olduğuna inanıyoruz. Açıkçası yeni dönem için hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz. Eğer üniversiteler açılırsa öğrencilerimizi Kütahya’ya davet edeceğiz. Ancak YÖK uzaktan eğitimi kararı alırsa biz de üzülerek de olsa bu karara uyacağız” ifadelerine yer verdi.

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