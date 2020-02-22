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Rektör Uysal: “Millet Kütüphanesi milletimiz için medar-ı iftihar vesilesi olacak bir eser”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.02.2020 12:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Ankara’da düzenlenen açılış törenine katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Ankara’da düzenlenen açılış törenine katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “Milletimiz için medar-ı iftihar vesilesi olacak bir eser vücuda getirilmiş” dedi.
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Ankara’da düzenlenen açılış törenine katıldı.
Millet Kütüphanesi’nin açılış töreninin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kazım Uysal,” Millet Kütüphanesi’nin açılış merasimine katıldık. Milletimiz için medar-ı iftihar vesilesi olacak bir eser vücuda getirilmiş. Başta Cumhurbaşkanımız ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" diyerek kütüphanenin milletimize hayırlı olması dileğine bulundu.
Törene Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin ile birlikte katılan Rektör Uysal, törenin ardından kütüphanedeki kitapları inceledi.

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