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Rektör Uysal: “MS hastaları kadar yakınlarına da önemli görevler düşmektedir”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Uysal: “MS hastaları kadar yakınlarına da önemli görevler düşmektedir”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dünya MS Haftası ve Farkındalık Günü dolayısıyka yaptığı açıklamada, MS konusunda hastalar kadar hasta yakınlarına da önemli görevler düştüğünü belirtti.
MS hastası öğrencilerin Dünya MS Haftası ve farkındalık günlerini ve geçmiş Ramazan Bayramını kutlayan Rektör Kazım Uysal,” MS (Multipl Skleroz) beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemine ait bir hastalıktır. Üniversitemizin Engelsiz Öğrenci Birimi altında MS Hastası öğrencilerimize ve ilimizde bulunan MS hastalarına hizmet vermek için kurulan MS Hasta Eğitim Okulumuz Covid-19 hastalığı nedeniyle faaliyetlerine ara vermiştir. MS konusunda hastalar kadar hasta yakınlarına önemli görevler düşmektedir. Hasta yakınlarının ve çevresinin ‘Bu hastalığın hiç mi çözümü yok?’ gibi sorular sorması, sürekli olumsuz bir ruh haliyle hastaya yardımcı olmaya çalışmaları, tedavi sürecine sekte vurabilmektedir” dedi.
Kişisel ve grup terapilerinin hastalara ve ailelerine MS tanısının meydana getirdiği depresyon, korku ve paniğin yol açtığı sınırlamalarla mücadelede yardımcı olduğunu söyleyen Rektör Uysal, “Egzersiz programları ve güçsüz kasların çalıştırılması hastaların akut atak döneminin izlerini silinmesine ve kas spazmlarının giderilmesine yardımcı olmakla beraber bu çalışmalar birçok hastanın kendine güvenini artırmaktadır. Üniversitemizde eğitim gören MS Hastası öğrencilerimiz ve ilimizde bulunan MS hastalarının bu tür eğitimleri almaları için, bizimle birlikte gerekli desteği veren Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay’a, ilimizde bulunan MS Hastalarının üniversitemize geliş ve gidişleri için araç tahsis eden Belediye Başkanı Alim Işık’ a ve Üniversitemizin Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörümüz Ali Osman Altınay’a teşekkürlerimi sunar, Dünya MS Haftası ve Farkındalık Günü’nü en içten samimiyetimle kutlarım. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 hastalığının bir an önce sona ermesini ve üniversitemizde hizmet vermekte olan MS Hasta Eğitim Okulumuzun yeniden faaliyetlerine devam etmesini canı gönülden temenni ederim” diye konuştu.

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