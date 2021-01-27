Rektör Uysal: “Yeşilay’a elimizden gelen desteği vereceğiz”

Yeşilay Kütahya Şubesi, 2021 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile birlikte yürütmeyi planladığı projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Nuri Çetin’e, DPÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Genç Yeşilay Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yeşilay Kütahya Şube Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ile Yeşilay Danışmanlık Merkezinde görev alan Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikologlar eşlik etti.

Görüşmede, birey ve bireylerin ailelerine tütün, alkol ve madde bağımlılıklarına karşı ücretsiz psikolojik ve sosyal yönden destek sağlayan Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile üniversite arasındaki iş birliği ve ortak çalışmalar ile yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kazım Uysal, Yeşilay Kütahya Şubesinin üniversitelerindeki çalışmalarından memnun olduğunu söyleyerek, 2021 yılında gerçekleştirilecek etkinlikler için de DPÜ’nün Yeşilay’a elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

