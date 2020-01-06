YURTHABER
  4. Rektör Uysal’dan çini sanatçılarına ziyaret

Rektör Uysal’dan çini sanatçılarına ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Kütahya’nın çini sanatçılarına ziyaret gerçekleştirdi.
Rektör Kazım Uysal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık ile birlikte Kütahya Kültür ve Sanat Derneğindeki çini sanatçılarını ziyaret etti.
Mehmet Koçer, Hamza Üstünkaya, Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit ve ayrıca Kütahya Kültür ve Sanat Derneğini (KÜSAD) de ziyaret eden Kazım Uysal, başta çini olmak üzere pek çok sanat dalını icra eden sanatçılarla sohbet etti. Sanatçılar ve KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız ziyaretten çok duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.
Bu tarz ziyaretlerin devam edeceğini belirten Uysal, Kütahya’da takdir edilecek çok sanatçı olduğunu, onlarla bilgi alışverişinde bulunmanın yararlı olacağını ifade etti.

“Üniversitemizde sanat köşeleri oluşturulacağız”
Üniversitelerinde Kütahya’nın değerli sanatçılarının eserlerinden oluşan ve onlarla ilgili bilgilendirme tasarımlarının yer alacağı sanat köşeleri oluşturulacağını, bunların bir araya gelmesiyle ileride müze gibi ziyaret edilebilecek bir mekana kavuşmayı arzuladıklarını söyleyen Uysal,” Kütahya’mızı tanıtabilmenin en iyi yollarından birinin sanat ve sanatçılardır. Onların takdir edilmesi gerekiyor. Sanatın ve sanatçıların bir toplumu yönlendirmede ve estetik beğeni düzeyinin geliştirilmesinde çok önemli yeri var. Bugünkü ziyaretler bunun için atılan adımlardan biriydi. Diğer sanatçılarımıza da ziyaretler ve görüşmeler gelecek dönemde devam edecek. Öğrencilerimizin bu ve bunun gibi onlarca sanatçımızı tanıyabilmeleri için üniversite olarak elimizden gelen her türlü çabanın sarf edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Başkan Işık, belediyenin son 3 aylık faaliyetini değerlendirdiBaşkan Işık, belediyenin son 3 aylık faaliyetini değerlendirdi
Musa Yılmaz’dan Başkan Ceyhun’a tebrik ziyaretiMusa Yılmaz’dan Başkan Ceyhun’a tebrik ziyareti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Yağmur suyunda mahsur kaldı

Yağmur suyunda mahsur kaldı

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

Sarıkamış’ta boz ayının köpeklerle imtihanı

Sarıkamış’ta boz ayının köpeklerle imtihanı

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:11
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Şaphane’de yangın: 1 ölü

Şaphane’de yangın: 1 ölü

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Taciz zanlısı tutuklandı

Taciz zanlısı tutuklandı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.