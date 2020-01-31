Rektör Uysal’dan, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No’lu Şubesine ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No’lu Şubesi’ne ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No’lu Şube Başkanı Rafet Keleş ve sendika yöneticileri tarafından karşılanan Rektöre, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık da eşlik etti.

Heyetlerin görüşmesinde iki kurum arasında iş birliği olanakları görüşüldü ve kurumların çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Ziyaretin sonunda Şube Başkanı Rafet Keleş, Üniversite heyetine Eğitim-Bir-Sen Tarihi kitap setini ve Mehmet Akif İnan Vefa Albümünü hediye ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



