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Rektör Uysal’dan Kütahya Ticaret Borsası’na ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin ve Meclis Başkanı Halit Topbaş ile bir araya geldi.
Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin ile Meclis Başkanı Halit Topbaş tarafından karşılanan Rektör Kazım Uysal’a, Dumlupınar Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Necati Gültekin, borsa faaliyetleri, çalışmaları ve projelerinden bahsederek Kütahya Teknokent Genel Müdürlüğü görevine kısa süre önce atanan Prof. Dr. Ersan Öz’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görüşmede teknolojinin hızla gelişmesi ile araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunan ülkelerin kendi teknolojilerini kullanarak yüksek katma değerli ürünler üretilmesinde teknokentlerin rolünün büyük olduğuna değinen Başkan Gültekin, KÜTBO Vizyonu dahilinde araştırma ve proje geliştirme konusunda Borsa - Üniversite iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.
Ortak proje yürütülmesi konusunda değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, ayrıca Kütahya tarım ve hayvancılığı ile güncel ekonomik konular üzerine bilgi alışverişi gerçekleştirildi.
Ziyaretin sonunda Rektör Kazım Uysal, günün anısına Necati Gültekin ve Halit Topbaş’a hediyeler sundu. Gültekin ve Topbaş da hediye ve ziyaretleri dolayısıyla Uysal’a ve Öz’e teşekkür etti.

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