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Rektör Uysal’dan Şaphane’ye ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.08.2020 08:25 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Şaphane ilçesine ziyarette bulundu.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Dumlupınar Üniversite Rektörü Profesör Dr. Kazım Uysal ve Genel Sekreter Atilla Batur, ilçemize ziyarette bulundular. Okul alanının bin 200 metrekare genişletilmesi ve güzelleştirilmesi, İl Özel İdaresi olarak hal sahanın yapımı, öğrenci, hoca ve bölüm ilaveleri, ayrıca belediyemizin okulumuz için ilçemize yeni bir proje kazandırma noktasında görüş birliğine varıldı. İlçemize hayırlı olsun inşallah’’ ifadelerini kullandı.

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