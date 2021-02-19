YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Rektör Uzun mazbatasını aldı

Rektör Uzun mazbatasını aldı

19.02.2021 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rektör Uzun mazbatasını aldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne (OKÜ) atanan Prof.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne (OKÜ) atanan Prof. Dr. Turgay Uzun’a Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Turgay Uzun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç’tan alan Rektör Uzun, “Bu önemli görevini bana tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerine ve desteklerini esirgemeyen dostlara da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. OKÜ Rektörü olarak ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için çalışacak olmaktan mutluluk duymaktayım” dedi.
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç da Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun’u tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
12:54
İkindi
15:57
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Demirbüker Eczanesi
Merkez
Kayıklık Eczanesi
Merkez
Yalçınlar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Kadirli
Öndaşlar Eczanesi
Kadirli
Yeşiller Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Osmaniye'deki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'deki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Vali Yılmaz ‘UYUMA’ projesine destek için çağrıda bulundu

Vali Yılmaz ‘UYUMA’ projesine destek için çağrıda bulundu

Kadirli’de 3 ay önce yaşanan olayda yaralanan şahıs da öldü

Kadirli’de 3 ay önce yaşanan olayda yaralanan şahıs da öldü

Osmaniye'de otomobile silahlarla ateş açtıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de otomobile silahlarla ateş açtıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Düziçi’nde kısıtlama denetimleri sürüyor

Düziçi’nde kısıtlama denetimleri sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.