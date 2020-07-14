YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Rektör Uzun’un 15 Temmuz mesajı

Rektör Uzun’un 15 Temmuz mesajı

BARTIN HABERLERİ  | 14.07.2020 16:11 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Uzun’un 15 Temmuz mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde destansı bir mücadelenin daha verildiğinin altını çizerek, “Ne mutlu bu millete ki geçmişte olduğu gibi günümüzde de şer odaklarının kötü emelleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain girişimine Milletimiz dur demiştir” dedi.
Rektör Uzun, mesajına şu şekilde devam etti:
“Ülke olarak bundan 4 yıl önce bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan ise Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlerin ortağı konumunda olan Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini püskürttük. O günde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenen aziz Milletimiz, sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğini de kazanmıştır. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin sigortası olan imanıyla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkarmıştır. Bu duygularla başta 15 Temmuz kahramanlarımız olmak üzere bizi bekleyen gelecek için vücutlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizden ebediyete irtihal edenlere Allah’tan mağfiret ve hayatta olanlara acil şifalar temenni ediyorum. Gelebilecek tüm tehlikelere karşı dimdik durabilmek için birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte yeni sevgilisi! Böyle görüntülendilerİşte yeni sevgilisi! Böyle görüntülendiler
Eski eşinin görüntülerini arkadaşlarına yollamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme Eski eşinin görüntülerini arkadaşlarına yollamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Bartın Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:22
Öğle
13:02
İkindi
17:01
Akşam
20:31
Yatsı
22:19

Bartın Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Gözde Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Amasra Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.