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Rektör Uzun’un 23 Nisan mesajı

BARTIN HABERLERİ  | 23.04.2020 13:10 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Uzun’un 23 Nisan mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bağımsızlığın ve egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yılına gururla ulaştıklarını belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un mesajı şu şekilde:
“Bir ulu çınar gibi büyüyen meclisimiz bugün kapılarını milletimizin temsilcilerine açalı tam 100 yıl oldu. Vatanın en zor zamanlarında milletin ortak iradesinin bir yansıması olan meclisimiz, yokluklar içerisinde mücadele vererek bağımsızlığımızın kazanılmasında önemli roller üstlenmiştir. Ne mutlu bize ki tarihimizin açından çok önemli bir yere sahip 23 Nisan’ı aynı zamanda dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak da kutlamaktayız. Bu bize gösteriyor ki geleceğimizin dizginlerini elimize almak için giriştiğimiz mücadele yine geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Bu şuuru asla unutmamamız gerekmemektedir. Türkiye olarak her zaman çocuklarımızın refahı ve mutluluğu için çaba gösterdik. Dünya olarak yaşadığımız bu zor günlerde de bu tavrımız aynen devam etmektedir. Tüm bu düşüncelerle TBMM’nin açılışının 100’üncü yılında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

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Bartın Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
12:54
İkindi
16:42
Akşam
19:47
Yatsı
21:16

Bartın Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Tuna Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
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Kozcagiz
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