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Rektör Yardım’dan Regaip Kandili mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 27.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Rektör Yardım’dan Regaip Kandili mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Regaip Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Mesajında millet olarak Regaip Kandili ve üç ayların gelişiyle birlikte çok müstesna günlere ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Yardım, “Regaip Kandili’nin ve üç ayların milletimiz ve tüm İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını; İslam’ın kardeşlik, sevgi ve yardımlaşma gibi rahmet mesajlarının anlamını yeniden canlandırmasını temenni ediyorum. Bitlis Eren Üniversitesi ailemizin, tüm Bitlislilerin, Ülkemizin ve Âlem-i İslam’ın Regaip Kandili’ni tebrik ediyor; üç ayların gelişiyle birlikte mağfiret ikliminin tüm insanlığı kuşatmasını, huzura vesile olmasını, bu mübarek aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Yüce Allah’tan diliyorum” dedi.

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