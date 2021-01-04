Rektör Yıldız: "Teknokent Ar-Ge yazılım üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Cumhuriyet Teknokent’te gerçekleştirilen faaliyetlerin ve gündemdeki maddelerin görüşüldüğü yılın son yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Rektör Alim Yıldız, "Ar-Ge yazılım üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhuriyet Teknokent hem sanayicilerimiz hem de akademisyenlerimiz için çok önemli bir merkez" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Teknokent’te yılın son yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız başkanlık etti. Cumhuriyet Teknokent Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Altun, Sivas Belediye Başkan V. Turan Topgül, Doç. Dr. Uğur Tutar ve Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Serdar Mercan katılım gösterdi. Toplantıda, sürekli gelişen üreten bir Ar-Ge yazılım üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhuriyet Teknokent’in faaliyetleri ve gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandı.