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Rektörler tarihi mekanları gezdi

16.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile beraberindeki heyet Kilis’teki tarihi mekanları gezdi.
YÖK Anadolu Projesi” protokolü imzalamak için Kilis’e gelen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile beraberindeki heyet Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi. “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun protokol imzaladıktan sonra 7 Aralık Üniversitesini gezdiler. Daha sonra 7 Aralık Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi heyetleri Vali Recep Soytürk’ü ziyaret ettikten sonra tarihsel, kültürel ve mimari alanlarında incelemelerde bulundu. Tarihi mekanları gezerek bilgi alan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile beraberindeki heyet, Kilis’ten ayrıldılar.

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