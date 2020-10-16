YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Rektörü Karacoşkun 2020-2021 Akademik yılı açılış törenine katıldı

Rektörü Karacoşkun 2020-2021 Akademik yılı açılış törenine katıldı

KİLİS HABERLERİ  | 16.10.2020 12:57 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 2020-2021 Yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı.
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen 2020-2021 akademik yılı açılış törenine katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Yekta Saraç, Üniversitelerin Akademik Yıl Açılış Töreni’nin, son 4 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilmekte ve bu törende YÖK Üstün Başarı Ödülleri’nin, sahiplerine verilmekte olduğunu belirterek dünya genelindeki salgın nedeni ile zor zamnalar geçirdiğimiz bu günlerde, gerçekleştirilen bu törenin herkesin çalışma azmini güçlendirdiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Korona virüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitim ve öğretimin kesintisiz devam etmesi çok önemlidir. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerlidir ama örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim-öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim-öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.
Ayrıca Erdoğan, “Tüm dikkatimizi, vaktimizi çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için verirken onların gönül dünyalarını zenginleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Sadece maddi bilgilerle donanmış, manevi değerlerden yoksun bir nesil, milletçe en büyük felaketimiz olur” İfadesini kullandı
Tüm rektörlerin katıldığı yeni akademik yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, verimli bir akademik yıl dileğinde bulunarak tüm akademisyenlere ve öğrencilere başarılar diledi.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” ni kazanan doktora öğrencileri ile danışman öğretim üyelerine ve kurumsal ödülleri almaya hak kazanan üniversitelerin rektörlerine ödüllerini verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Kilis Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:22
İkindi
15:31
Akşam
18:01
Yatsı
19:15

Kilis Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Sipahi Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kilis’in ünlü şerbetçisi Özmert hayatını kaybetti
Kilis’in ünlü şerbetçisi Özmert hayatını kaybetti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.