Rektörü Karacoşkun 2020-2021 Akademik yılı açılış törenine katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 2020-2021 Yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen 2020-2021 akademik yılı açılış törenine katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Yekta Saraç, Üniversitelerin Akademik Yıl Açılış Töreni’nin, son 4 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilmekte ve bu törende YÖK Üstün Başarı Ödülleri’nin, sahiplerine verilmekte olduğunu belirterek dünya genelindeki salgın nedeni ile zor zamnalar geçirdiğimiz bu günlerde, gerçekleştirilen bu törenin herkesin çalışma azmini güçlendirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Korona virüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitim ve öğretimin kesintisiz devam etmesi çok önemlidir. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerlidir ama örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim-öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim-öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca Erdoğan, “Tüm dikkatimizi, vaktimizi çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için verirken onların gönül dünyalarını zenginleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Sadece maddi bilgilerle donanmış, manevi değerlerden yoksun bir nesil, milletçe en büyük felaketimiz olur” İfadesini kullandı

Tüm rektörlerin katıldığı yeni akademik yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, verimli bir akademik yıl dileğinde bulunarak tüm akademisyenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” ni kazanan doktora öğrencileri ile danışman öğretim üyelerine ve kurumsal ödülleri almaya hak kazanan üniversitelerin rektörlerine ödüllerini verdi.

